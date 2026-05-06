O întreagă insulă din Scoția a fost scoasă la vânzare. Bonusul incredibil: are propria colonie de canguri pitici

Sursă: BBC

Un colț de natură despre care puțini au auzit a ajuns brusc în centrul atenției după ce a fost scos la vânzare pentru o sumă care îți dă fiori. Nu vorbim doar despre o simplă insulă, ci despre un loc aparte, devenit celebru datorită unui detaliu neașteptat: este casa unei colonii rare de canguri pitici.

În inima Scoției, pe apele lacului Loch Lomond, se află insula Inchconnachan, un teritoriu privat care a fost scos la vânzare pentru aproximativ 3,5 milioane de euro. Dincolo de peisajele spectaculoase, acest loc ascunde o particularitate care îl face unic: este populat de wallaby, cunoscuți drept canguri pitici.

Insula „cangurilor pitici” care a devenit atracție globală

Datorită acestor animale neobișnuite pentru Europa, insula și-a câștigat rapid o poreclă sugestivă – „Wallaby Island”. Prezența acestor mamifere transformă locul într-unul cu totul special, depășind imaginea clasică a unei insule liniștite din Scoția.

Proprietatea este listată prin intermediul companiei Sotheby's, iar potențialii cumpărători au de ales între două variante complet diferite, atât ca investiție, cât și ca perspectivă, scrie BBC .

Două opțiuni de cumpărare și un salt uriaș de preț

Cei interesați pot achiziționa insula împreună cu autorizația de construire pentru suma de trei milioane de lire sterline, echivalentul a circa 3,5 milioane de euro.

Pentru cei care vor mai mult decât un teren spectaculos, există și o variantă premium: plata a zece milioane de lire sterline pentru un proiect complet dezvoltat. Această opțiune include construirea unui resort de lux, gata să transforme insula într-o destinație exclusivistă.

Diferența de șapte milioane de lire vine la pachet cu un plan complet de dezvoltare, iar lucrările ar urma să se întindă pe o perioadă estimată de aproximativ doi ani.

Refugiu pentru specii rare și peisaje de poveste

Dincolo de investiție, insula este un adevărat sanctuar natural. Aici trăiesc mai multe specii rare, inclusiv acvile de mare și pescăruși pescari, ceea ce adaugă și mai multă valoare acestui loc deja impresionant.

Cei care ajung pe Inchconnachan sunt întâmpinați de peisaje spectaculoase, iar în depărtare se ridică silueta impunătoare a muntelui Ben Lomond, unul dintre cele mai înalte vârfuri din Marea Britanie.

Povestea proprietarilor și planurile controversate

În anul 2020, insula a intrat în posesia prezentatoarei Kirsty Young și a soțului său, Nick Jones, cunoscut drept fondatorul lanțului Soho House.

La scurt timp după achiziție, în anul următor, cei doi au depus o solicitare pentru ridicarea unei locuințe private de vacanță pe insulă. Proiectul a primit undă verde din partea autorităților, în ciuda opoziției venite din partea unor organizații de mediu.

Chiar dacă au existat îngrijorări legate de impactul asupra faunei, autoritățile au transmis că dezvoltarea nu va afecta animalele care trăiesc pe insulă.