Sorana Cîrstea, calificare istorică în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma

Sorana Cîrstea a scris o nouă pagină importantă în cariera sa, calificându-se în premieră în sferturile de finală ale prestigiosului turneu Internazionali BNL d'Italia. Românca a trecut luni, în două seturi, de cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, după un meci care a durat o oră și 22 de minute.

Cîrstea, aflată pe locul 27 mondial, a început partida în forță și a dominat categoric primul set, conducând rapid cu 4-0 înainte de a-l închide cu 6-2. În actul secund, Noskova a încercat să revină și chiar a preluat conducerea la 4-3, însă experiența româncei și-a spus cuvântul. Sorana a câștigat ultimele trei ghemuri consecutive și a încheiat partida cu 6-4.

Jucătoarea din România a impresionat și la serviciu, reușind cinci ași și valorificând toate cele patru mingi de break avute. De partea cealaltă, Noskova a comis șapte duble greșeli și a fructificat doar una dintre cele două oportunități de break.

Succesul de la Roma confirmă forma excelentă a Soranei, care în turul precedent o eliminase și pe liderul mondial Arina Sabalenka. În urma acestei victorii, Cîrstea și-a asigurat un premiu de 150.000 de euro și 215 puncte WTA.

În sferturile de finală, românca o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Ana Kalinskaia și Jelena Ostapenko.