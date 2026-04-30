Accidentare gravă în Liga 2: dublă fractură pentru un fotbalist cunoscut. Ambulanța a fost împinsă pe teren din cauza ploii

Sursă: Realitatea.net

Momente dramatice în etapa a 7-a din play-off-ul Liga 2, în timpul partidei dintre FC Voluntari și FC Bihor, încheiată cu scorul de 2-1. Finalul meciului a fost umbrit de o accidentare extrem de gravă suferită de fundașul Alexandru Gîț, care a suferit, conform primelor informații, o dublă fractură de tibie și peroneu.

Accidentare horror în ultimele minute

Incidentul s-a produs în minutul 90, când, la scorul de 2-1 pentru gazde, un duel pentru balon în careul ilfovenilor s-a transformat într-o scenă de coșmar. În urma unei intervenții a mijlocașului Răzvan Gunie, Gîț a rămas întins pe gazon, acuzând dureri puternice.

Reacțiile au fost imediate: jucătorii ambelor echipe au rămas șocați, iar arbitrul Adrian Cojocaru a acordat cartonaș roșu pentru faultul dur.

Intervenție dificilă pe teren

Situația a fost complicată și de condițiile meteo. Din cauza ploii, gazonul era îmbibat cu apă, iar ambulanța a întâmpinat dificultăți în a ajunge la locul incidentului. Fotbaliștii și membrii staff-urilor au fost nevoiți să împingă autospeciala pe teren.

Partida a fost întreruptă aproximativ nouă minute, timp în care medicii au intervenit pentru stabilizarea piciorului accidentat. După reluare, s-au mai disputat doar câteva secunde înainte de fluierul final.

Perioadă lungă de recuperare

Primele evaluări medicale indică o accidentare extrem de serioasă, care îl va ține pe Alexandru Gîț departe de teren pentru mai multe luni, cel mai probabil până la finalul anului.

La finalul meciului, Mihai Stoica a anunțat că FCSB este dispusă să îi ofere sprijin jucătorului pentru recuperare. Oficialul a precizat că Gîț ar putea beneficia de tratament specializat sub supravegherea preparatorului fizic Ovidiu Kurti, cunoscut pentru recuperarea unor fotbaliști cu accidentări similare.

Victoria obținută de FC Voluntari, scor 2-1, a fost umbrită complet de incidentul grav. Echipa ilfoveană a urcat temporar pe locul secund în clasament, însă atenția tuturor a fost îndreptată către starea jucătorului accidentat.