Dacia Jogger în variantă „Open-Top”: Cum a cucerit modelul de la Mioveni străzile din Capri

Insula Capri, renumită pentru peisajele sale mediteraneene și atmosfera exclusivistă, are o tradiție îndelungată în utilizarea taxiurilor decapotabile, vehicule gândite special pentru a le oferi turiștilor o experiență panoramică de neuitat. Cea mai nouă apariție în această flotă de lux accesibil este Dacia Jogger, care a lăsat în urmă rolul de mașină de familie pentru a deveni o atracție exotică sub semnătura atelierului italian Giovanni Vernagallo. Potrivit presei din Peninsulă, aceste modele unice au trecut deja de toate etapele de omologare și sunt complet operaționale, deservind fluxurile de vizitatori care urcă drumurile sinuoase ale insulei.

Arta conversiei: De la monovolum la landaulet turistic

Transformarea acestui Jogger nu a fost una superficială, ci a implicat o restructurare profundă realizată de specialiștii de la Vernagallo Stile din Torino. Aceștia au eliminat plafonul metalic clasic, înlocuindu-l cu un acoperiș textil modular și detașabil manual, oferind astfel pasagerilor libertatea de a se bucura de soarele Italiei. Dincolo de estetica surprinzătoare, atelierul a pus un accent deosebit pe siguranță și integritate, ranforsând șasiul și habitaclul cu o bară centrală robustă, menită să asigure rigiditatea structurală necesară după eliminarea stâlpilor superiori. Chiar și zona din spate a fost regândită pentru utilitate maximă, portbagajul fiind dotat cu o clapetă care se deschide în jos, facilitând încărcarea bagajelor voluminoase ale călătorilor.

Inima de sub capotă și versatilitatea neașteptată

Deși caroseria a suferit modificări radicale, sub capotă regăsim tehnologia fiabilă și binecunoscută a constructorului român. Taxiurile decapotabile din Capri utilizează motorizarea turbo de 1,0 litru, cu trei cilindri, capabilă să livreze 110 CP prin intermediul unei transmisii manuale cu șase trepte. Această alegere tehnică subliniază faptul că farmecul noului model nu rezidă în performanțe de circuit, ci în adaptabilitatea incredibilă a bazei tehnice Dacia. Ceea ce în showroom-urile din România este văzut ca un vehicul practic și spațios, în contextul italian devine un obiect de curiozitate, un simbol al ingeniozității care îmbină pragmatismul est-european cu stilul de viață „dolce vita”.

Un succes exotic născut din utilitate

Prezența modelului Jogger pe coasta italiană într-o formă atât de neobișnuită confirmă flexibilitatea neașteptată a designului său modular. Deși este puțin probabil ca o versiune cabrio să ajungă vreodată în producția de serie pe scară largă, succesul acestui proiect demonstrează că Dacia a depășit bariera mașinii pur economice. Atenția masivă pe care o primește „Jogger-ul Papamobil” în mediul online și pe străzile din Capri provine tocmai din acest contrast fascinant dintre o bază tehnică accesibilă și o conversie spectaculoasă, transformând o mașină obișnuită într-un vector de imagine pentru turismul de lux.