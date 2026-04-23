Liberalul Alexandru Nazare: ”Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că ”încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”. Liberalul a subliniat că o astfel de decizie va avea impact asupra stabilităţii financiare a României.

”Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, a transmis ministrul Finanţelor într-un clip video postat pe Facebook.

Liberalul Alexandru Nazare le reaminteşte social-democraților că ”o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare,  o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”.

”A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai declarat ministrul.