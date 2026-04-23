În termeni absoluți, deficitul a scăzut de la aproximativ 44 de miliarde de lei la 22 de miliarde de lei, o reducere de jumătate față de T1 2025.

Nazare a atribuit rezultatele programului de consolidare bugetară implementat alături de premierul Ilie Bolojan, subliniind că ajustările sunt concrete și credibile în fața investitorilor și piețelor externe.

„Statul cheltuie mai responsabil – am redus diferența dintre ce încasează și ce cheltuie. Acest lucru înseamnă puține împrumuturi și, implicit, mai puțină presiune pe taxe în viitor.", a scris Nazare pe pagina de Facebook.

Contextul rămâne unul dificil: România a pornit anul 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB și și-a asumat reducerea acestuia sub 3% până în 2030. Ținta pentru finalul anului 2026 este un deficit de 6,2% din PIB.

Nazare a avertizat totodată că instabilitatea politică și schimbările abrupte de direcție pot eroda capitalul de încredere acumulat în ultimele 10 luni, afectând investițiile și dezvoltarea economică a țării.