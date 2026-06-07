Scandalul divelor de TikTok Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică escaladează. Poliția a intrat pe fir

Au ieșit la iveală noi înregistrări halucinante cu divele de pe TikTok care s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux. Iuliana Beregoi a mers la podcastul lui Cătălin Măruță pentru a povesti totul, iar fostul om de televiziune a sunat-o pe Andreea Bostănică.

Scandalul a escaladat, iar cele două vor să își ia revanșa, asta în timp ce poliția a intrat pe fir.

După luni la rând în care Andreea Bostănică și surorile Beregoi se atacau constant pe rețelele sociale, divele de pe TikTok au ajuns să se ia la bătaie într-un restaurant de lux.

Contactate de jurnaliști, tinerele cu milioane de urmăritori nu s-au sfiit și au dat tot din casă. Iuliana Beregoi a ajuns să-și spună povestea la podcastul lui Cătălin Măruță. Gazda podcastului a decis să o sune chiar în timpul filmării pe Andreea Bostănică pentru a clarifica situația, dar scandalul a luat amploare chiar în timpul înregistrării.

„Iuliana trebuie sa ai dovezi cand vorbesti nu poti sa vorbesti de suparare nu poti sa ma injosesti pe mine si pe familia mea

-Ma asculti putin Andreea?”, a fost schimbul de replici între divele de TikTok.

Totul după ce, Ana Beregoi, sora mai mică a Iulianei, le-a spus jurnaliștilor că Andreea ar încerca să mituiască autoritățile pentru a scăpa nevinovată și cu imaginea nepătată.



Acum, Andreea Bostănică mărturisește că a ajuns să se teamă pentru viața ei. Pe de cealaltă parte, Iuliana Beregoi se apără:

„Chiar vreau sa va rog sa nu credeti niciun cuvant din tot ce a spus aceasta femeie nu e adevarat eu nu sunt atat de bolnavă”

