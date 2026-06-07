Alertă din nou în Portul Constanța: incendiu la bordul unei nave, la două zile după explozia unei drone ucrainene
Interventie a pompierilor în Portul Constanta (Focus Press)
Alertă maximă, din nou, în Portul Constanța. La doar două zile după ce o dronă ucraineană a explodat în apropierea infrastructurii portuare, pompierii au intervenit de urgență duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la bordul unei nave aflate în Dana 98.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul s-a manifestat în camera de comandă a unui remorcher, unde a ars bordul unei cabine. La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție pentru localizarea și lichidarea incendiului, scrie presa locală.
Autoritățile confirmă că nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat după o intervenție rapidă.
Incidentul vine pe fondul tensiunilor din ultimele zile, după explozia unei drone ucrainene în zona portuară, eveniment care a ridicat nivelul de alertă și a intensificat măsurile de securitate.
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