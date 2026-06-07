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Actual· 1 min citire
Inundații devastatoare în Prahova. Zeci de familii, izolate după ce puhoaiele au rupt drumurile de acces – VIDEO EXCLUSIV
7 iun. 2026, 13:23
Actualizat: 7 iun. 2026, 15:40
Drum distrus (foto Ziarul de Prahova)
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitate Plus
Situație dramatică în comuna prahoveană Cerașu, județul Prahova, după ce viiturile au rupt mai multe drumuri și au izolat sute de oameni. Oamenii sunt disperați, iar autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe cei afectați. Jurnaliștii Realitatea Plus, Mădălina Ignat și Robert Fecioru, au ajuns în zona sinistrată și au transmis în direct imaginile dezastrului.
Primarul localității a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că se ia în calcul evacuarea a zece locuințe, însă în acest moment nu ar avea unde să-i cazeze pe sinistrați.
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