Nadia Comăneci, primită cu aplauze și emoție la Onești. Prima Doamnă și mari campioni au participat la aniversarea celor 50 de ani de la primul 10 perfect

Sursă: Realitatea.net

Nadia Comăneci a ajuns duminică dimineață la Sala Polivalentă din Onești care îi poartă numele, în cadrul evenimentelor organizate pentru aniversarea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Campioana a fost întâmpinată cu aplauze și urale încă din momentul în care a coborât din mașină. Îmbrăcată într-un trening alb cu însemnele României, Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul său, Bart Conner. La intrarea în Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, aceasta a fost întâmpinată de primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu, viceprimarul Claudiu Găburel, oficiali, sportivi și numeroși admiratori veniți să participe la eveniment.

Mari nume ale sportului românesc, prezente la eveniment

Manifestările dedicate „Anului Nadia Comăneci” au reunit la Onești mai multe personalități importante ale sportului românesc. Printre cei prezenți s-au aflat Ilie Năstase, Elisabeta Lipă și Mihai Covaliu, dar și foste mari campioane ale gimnasticii precum Ecaterina Szabo, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache și Andreea Răducan, potrivit Monitoruldetrotus.ro.

La eveniment au participat și Marius Urzică, Ana Maria Brânză, Constantina Diță, Alina Dumitru, Doina Melinte și Cristina Pârv. Un moment remarcat de participanți a fost și prezența Mirabela Grădinaru, care a venit la Onești împreună cu cei doi copii ai familiei președintelui Nicușor Dan.

Programul evenimentului include finalele Concursului Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”, inaugurarea traseului „Drumul Perfecțiunii”, Gala Campioanelor și un concert susținut de Loredana Groza. La 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal, Oneștiul a devenit din nou centrul unei sărbători dedicate celei care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale.