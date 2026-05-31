Un șofer de 22 de ani a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-o lucrare din carosabil, în Sectorul 4
Mașină de poliție
Brigada Rutieră București a anunțat că un tânăr de 22 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Tulnici din Sectorul 4 al Capitalei.
Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 01:30 și s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism. Din primele informații transmise de polițiști, șoferul circula pe strada Tulnici, dinspre Șoseaua Olteniței către Șoseaua Berceni. În momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Govora, autoturismul ar fi trecut peste o lucrare aflată pe partea carosabilă.
În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit Brigăzii Rutiere. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul, dar și dacă lucrările de pe carosabil erau semnalizate conform prevederilor legale.
