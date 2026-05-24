Accident grav în județul Suceava. Un tânăr de 18 ani a murit, iar alți doi au fost răniți- FOTO

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc, duminică după-amiază, în localitatea Râșca din comuna Moldovița, județul Suceava. Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit, iar alți doi au fost răniți, după e mașinia în care se aflau a lovit un gard și apoi s-a oprit pe partea carosabilă.

”La fața locului au fost identificate trei victime, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ. Din nefericire, după aplicarea manevrelor de resuscitare, un tânăr în vârstă de 18 ani a fost declarat decedat”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Dintre ceilalți doi tineri, unul în vârstă de 19 ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Celălalt tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost monitorizat și ulterior a refuzat transportul la o unitate spitalicească.