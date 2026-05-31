Nicușor Dan: „Ambasadorul Rusiei poate fi expulzat dacă atacurile continuă”

Ambasadorul Rusiei ar putea fi expulzat dacă atacurile cu dronă continuă, a transmis Nicușor Dan într-un interviu acordat presei internaționale. De asemenea, președintele României a explicat că autoritățile de la București au informații clare care arată faptul că drona este rusească și a mai fost folosită în trecut.

"În primul rând, este adevărat că a fost o dronă rusească, este sigur pentru că am mai avut una, acum 4-5 săptămâni, care nu a explodat. Am comparat cele două drone: resturile celei de azi cu cele de acum o lună: putem spune cu certitudine că e o dronă Geran-2 rusească. Apoi, știm traseul de pe care a venit: a fost un roi de 43 de drone rusești care au atacat localitatea Reni, care este portul Dunării din Est din Odessa.

A fost un roi de 43 de drone, care au venit din Est către Vest, având ca țintă portul Reni, una dintre ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a trecut pe teritoriul României.

Până în prezent am avut 20-30 de drone în ultimii doi ani, care l-a început nu erau umplute cu exploziv, dar cum am zis acum o lună am avut una cu exploziv, care din fercire nu a explodat, deci devine periculos.



Sper să înceteze. Dacă nu o fac, vom lua alte măsuri. Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic", a declarat Nicușor Dan.