Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Rezervistului Militar: Respect și recunoștință pentru toți cei din întregul sistem de securitate națională

De Ziua Rezervistului Militar, generalul (r) Gabriel Oprea a transmis un mesaj de respect și recunoștință pentru militarii și polițiștii aflați în rezervă sau în retragere, subliniind rolul lor în sistemul de securitate națională.

"Cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, instituită în anul 2010 prin Hotărârea de Guvern nr. 467/2010, în mandatul meu de ministru al apărării naționale, transmit, în numele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului pentru Patrie, Militari și Polițiști – PPMP, respectul, recunoștința și prețuirea noastră tuturor rezerviștilor militari și polițiștilor rezerviști din România.

Această zi a fost creată pentru a cinsti onoarea, demnitatea, sacrificiul și continuitatea unei vieți puse în slujba Patriei.

Rezerviștii militari reprezintă o componentă fundamentală a sistemului de securitate națională. Ei nu sunt „foști militari”, ci militari ai României aflați în rezervă sau în retragere, oameni care au jurat credință Patriei și care rămân, prin onoare și conștiință, legați pentru totdeauna de uniformă, de drapel și de valorile naționale.

În această categorie intră și polițiștii care, odată trecuți în rezervă, devin rezerviști militari ai statului român, parte a marii familii a sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Astăzi, într-un context internațional complicat, cu război la granițele României și cu provocări majore de securitate, statul român trebuie să înțeleagă mai mult ca oricând că respectul pentru militari și polițiști – activi, în rezervă și în retragere – reprezintă o obligație strategică și morală.

Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, inițiată și susținută împreună cu asociațiile militarilor și polițiștilor, a reprezentat și reprezintă un act de reparație morală și instituțională pentru cei care și-au dedicat viața apărării României.

De asemenea, această zi are pentru mine și o profundă semnificație morală și simbolică.

În anul 2010, din fonduri personale, am realizat și donat Armatei Române Monumentul închinat militarilor și polițiștilor căzuți la datorie în istoria statului român modern, amplasat în fața Palatului Național al Copiilor, în Parcul Tineretului din București.

Este cel mai mare monument dedicat eroilor militari construit în România după 1990 și reprezintă un simbol al recunoștinței naționale față de cei care au pus mai presus de propria viață jurământul față de Patrie.

Pentru noi, memoria eroilor nu este doar o obligație ceremonială, ci o datorie permanentă de onoare, credință și continuitate națională.

UMPMV și PPMP vor continua să apere cu fermitate drepturile militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor acestora, în spiritul principiului fundamental al camaraderiei militare:

„Nu lăsăm pe nimeni în urmă.”

Transmit tuturor rezerviștilor militari și polițiștilor rezerviști ai României sănătate, respect, liniște sufletească și mândria de a fi servit România cu credință și onoare.

Cinste Armatei Române!

Cinste militarilor și polițiștilor României!" , a transmis Gabriel Oprea fost ministru al Apărării și fost viceprim-ministru într-un comunicat publicat duminică pe site-ul umpmv.eu .