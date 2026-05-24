Descoperire macabră în județul Maramureș. Un craniu uman și un picior au fost găsite pe un câmp-VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Descoperire macabră în județul Maramureș. Un craniu uman și un picior au fost găsite de un bărbat pe un câmp proaspăt arat de la marginea localității Pribilești. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

La fața locului au intervenit polițiști, criminaliști, specialiști ai Serviciului de Medicină Legală, dar și un procuror criminalist, care au izolat imediat zona.

Ulterior, aceștia au descoperit, în cadrul cercetărilor, o geacă în care se aflau două telefoane mobile, ce vor fi supuse unor expertize.

Deocamdată, identitatea victimei nu este cunoscută, însă anchetatorii estimează că rămâșițele umane ar putea avea o vechime de cel puțin 4-5 ani.

Surse din anchetă spun că oamenii legii iau în calcul varianta ca osemintele să aparțină unui bărbat în vârstă de 46 de ani dispărut din zonă în Ajunul Crăciunului din 2022.

Cu toate acestea, un lucru este cert pentru oamenii legii: cadavrul a a fost dezmembrat în timp ce terenul era arat cu tractorul.

Rămășițele au fost transportate la Medicina Legală, unde urmează să fie efectuată o expertiză completă pentru identificarea victimei și pentru stabilirea cauzei morții.