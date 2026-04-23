Coji de banană

Sunt bogate în potasiu, esențial pentru flori.

Taie-le bucăți mici și îngroapă-le ușor în pământ sau lasă-le în apă 24–48h și folosește lichidul la udare.

Zaț de cafea

Conține azot și îmbunătățește structura solului.

Presară puțin la suprafață sau amestecă-l în pământ (nu exagera, poate acidifia solul).

Coji de ouă

O sursă bună de calciu.

Zdrobește-le bine și adaugă-le în sol.

Apa în care ai fiert legume

Conține minerale utile.

Las-o să se răcească și udă plantele cu ea (fără sare!).

Macerat de urzică

Foarte bogat în nutrienți și stimulează creșterea.

Se diluează (aprox. 1:10) înainte de folosire.

Drojdia

Ajută la dezvoltarea rădăcinilor și înflorire.

Dizolvă puțină drojdie în apă cu un strop de zahăr și folosește ocazional.

Laptele

Laptele contine si calciu, care este absolut necesar pentru a preveni avortarea bobocilor care inca nu au inflorit si pentru a preveni ingalbenirea frunzelor. Asadar, ofera multe avantaje si nu costa foarte mult. Totodata, laptele are proprietati antifungice si antibacteriene, ceea ce inseamna ca vei tine la distanta si boli precum fainarea, scrie Cumsa.ro.

Pentru a prepara un ingrasamant natural pentru muscate pe baza de lapte o sa ai nevoie de 250 ml de lapte pe care il amesteci cu 750 ml de apa. Nu utiliza lapte nedialuat pentru ca acesta poate avea un miros urat si poate atrage insectele.

Asadar, folosind aceasta solutie va trebui sa uzi muscatele o data pe luna. Nu este indicat sa o utilizezi excesiv deoarece poate duce la dezvoltarea bacteriilor din pamant.

Important:

Nu combina toate metodele simultan. Alege 1–2 și aplică moderat, o dată la 2–3 săptămâni. Excesul de nutrienți poate face mai mult rău decât bine, mai spun specialiștii.