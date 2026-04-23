Ferrari se pregătește să scrie un capitol istoric odată cu lansarea modelului Luce, prima supermașină complet electrică din palmaresul mărcii. Numele, care se traduce prin „lumină”, nu a fost ales întâmplător; el simbolizează claritatea, inspirația și o viziune fără compromisuri asupra viitorului. Conform Bloomberg, modelul va fi prezentat oficial luna viitoare la Roma, având un preț preliminar de aproximativ 550.000 de euro — o poziționare exclusivistă, situată peste SUV-ul Purosangue.

Un habitaclu minimalist, creat de legendele designului

Interiorul lui Luce, dezvăluit recent în cadrul unui eveniment exclusivist la San Francisco, este rezultatul unei colaborări de cinci ani între Ferrari și LoveFrom, colectivul creativ fondat de celebrul designer Sir Jony Ive și partenerul său, Marc Newson. Habitaclul a fost gândit ca un spațiu „curat” și raționalizat, unde formele servesc exclusiv experienței de condus.

Materialele folosite subliniază caracterul high-tech al mașinii: aluminiul prelucrat digital se îmbină armonios cu sticla Corning Gorilla, celebră pentru rezistența sa la zgârieturi, oferind interiorului o notă de eleganță rece și modernă.

Tehnologie și tradiție: Volanul și „Multigraful”

Ferrari Luce reușește să onoreze moștenirea mărcii prin detalii subtile, dar revoluționare. Volanul cu trei spițe este o reinterpretare modernă a celebrei jante Nardi din anii '50, însă este realizat din 19 piese digitale, fiind cu 400 de grame mai ușor decât cel standard.

O piesă centrală de inginerie este multigraful — un mecanism brevetat, protejat de sticlă, în care trei ace din aluminiu sunt mișcate de motoare independente. Acest instrument oferă patru moduri de afișare (ceas, cronograf, busolă și launch control), îmbinând precizia orologeriei de lux cu tehnologia de control electronic.

Ritualul pornirii: Un spectacol tactil și vizual

Pentru Ferrari, pornirea mașinii trebuie să fie un moment memorabil. Ritualul începe cu o cheie unică, fabricată din sticlă și dotată cu un ecran „E Ink”. În momentul în care cheia este introdusă în consolă, aceasta își schimbă culoarea din galben în negru, integrându-se perfect în suprafața de sticlă, în timp ce panoul de control și habitaclul se aprind simultan pentru a semnala trecerea de la nemișcare la mișcare.

Experiența digitală este completată de trei ecrane de înaltă rezoluție:

Panoul șoferului: O premieră pentru Ferrari, ecranul OLED se mișcă odată cu volanul pentru a optimiza vizibilitatea.



Ecranul central: Realizat în colaborare cu Samsung Display, acesta este montat pe o articulație sferică, permițând orientarea către șofer sau pasager.

Schimbătorul de viteze: Considerat o operă de artă, acesta este gravat cu laser la o precizie microscopică, cerneala fiind depusă în orificii mai subțiri decât firul de păr.

Filozofia din spatele tăcerii: „energia silențioasă”

Deși trecerea la propulsia electrică este parțial motivată de necesitatea reducerii emisiilor de CO2, Ferrari prezintă Luce ca pe o filozofie, nu doar ca pe o necesitate tehnologică. Este descrisă ca o „energie silențioasă” care definește un nou stil de viață contemporan.

În timp ce interiorul a fost deja expus, designul exterior și detaliile tehnice despre sistemul de propulsie rămân sub pecetea secretului pentru încă trei luni, menținând anticiparea la cote maxime pentru ceea ce promite a fi cea mai avansată mașină din istoria căluțului cabrat.