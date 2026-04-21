De ce se ține ficatul în lapte

Deși este gustos și ușor de preparat, ficatul, în special cel de porc sau de vită, poate avea un gust și un miros destul de intens. Acest lucru se explică prin rolul său în organism: ficatul acționează ca un filtru, implicat în detoxifiere, metabolizare și stocarea nutrienților. Din acest motiv, poate avea o aromă ușor amară sau metalică, influențată de conținutul de fier și de sângele rămas în țesuturi.

Laptele ajută la îmbunătățirea gustului prin mai multe mecanisme. În primul rând, contribuie la eliminarea sângelui rezidual, de aceea, uneori, lichidul capătă o nuanță ușor modificată după înmuiere. În același timp, proteinele din lapte, în special cazeina, ajută la estomparea gustului puternic, făcând ficatul mai plăcut la consum.

Un alt avantaj este că laptele contribuie la frăgezirea ușoară a texturii. Nu acționează la fel de intens ca o marinadă acidă, dar ajută la hidratarea fibrelor, rezultând un preparat mai suculent, dacă este gătit corect. De asemenea, poate reduce eventualele mirosuri neplăcute.

Ficatul de pui este, în mod natural, mai fraged și mai delicat, așa că mulți aleg să-l gătească direct. În schimb, ficatul de porc sau de vită beneficiază cel mai mult de această metodă.

Cum se procedează corect

Înainte de toate, ficatul trebuie curățat de pielițe, vene sau membrane. Apoi se taie în bucăți potrivite și se așază într-un recipient.

Se acoperă complet cu lapte rece, simplu sau ușor condimentat, după preferințe, iar vasul se păstrează la frigider.

Timpul de înmuiere poate varia:

minimum 30 de minute, dacă ești pe grabă

ideal între 1 și 2 ore

pentru un gust mai intens, se poate lăsa chiar peste noapte

Acest pas simplu poate face o diferență vizibilă, transformând ficatul dintr-un preparat cu aromă puternică într-unul mai delicat și mai ușor de savurat.

