Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, marţi, că cinci tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, toţi din Craiova, sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”La data de 1 aprilie, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe strada Nicolae Bălcescu, din municipiul Craiova, a izbucnit un conflict între mai mulţi tineri.

La faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că între un tânăr de 22 de ani, din Craiova şi alţi tineri ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia cei în cauză s-ar fi agresat reciproc”, au transmis poliţiştii.

Ei au precizat că în urma conflictului persoanele implicate au refuzat transportul la spital şi emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova, cu sprijinul celor din cadrul Secţiilor 1, 3 şi 5 Poliţie Craiova, au reuşit, luni, identificarea persoanele implicate în conflict. Acestea au fost duse la sediul poliţiei pentru cercetări.

Astfel, cei cinci tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ei urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.