Problema sporului acordat magistraților în perioada funcționării fostei Secții pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție revine în centrul dezbaterii publice, pe măsură ce Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să clarifice dacă acest beneficiu poate fi generalizat la nivelul întregului sistem. Sesizarea, formulată de Curtea de Apel București, apare într-un context juridic extrem de complex, în care instanța de trimitere ridică o întrebare fundamentală: poate un spor de 2% pe zi, acordat inițial pentru o activitate specifică și limitată în timp, să devină un element permanent și structural al indemnizației de încadrare? Această dilemă juridică pune în balanță dacă plata respectivă rămâne un avantaj individual, legat strict de îndeplinirea unor criterii de „funcție similară”, sau dacă dobândește vocația unei componente salariale generale, aptă să justifice o egalizare a veniturilor la nivel maxim pentru toți magistrații.

De la beneficiu temporar la componentă permanentă a venitului

Dezbaterea actuală a căpătat o nouă dimensiune după ce, în martie 2026, președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a semnat un ordin prin care acest spor a fost reflectat direct în indemnizația de încadrare a judecătorilor eligibili. Documentul oficial sugerează că drepturile respective nu mai sunt simple plăți accesorii, ci sunt integrate în structura permanentă a venitului pentru cei care s-au încadrat în situația juridică reglementată de lege. Această interpretare a generat un efect în lanț în sistemul judiciar, oferind argumente celor care susțin că măsura nu mai are un caracter temporar, ci unul structural. În consecință, magistrații care nu beneficiază de acest spor au început să invoce principiile nediscriminării, argumentând că, atâta timp cât îndeplinesc aceleași condiții profesionale, au dreptul la un tratament salarial identic.

Impactul financiar și tensiunile din sistemul judiciar

Implicațiile financiare ale unei eventuale decizii de generalizare sunt masive, sursele din sistem indicând faptul că integrarea sporului SIIJ în salariul de bază a dus deja la creșteri spectaculoase pentru unii beneficiari. Pentru magistrații cu o vechime de 18 ani și grad de Curte de Apel, majorările pot atinge până la 60% din venitul brut, ceea ce se traduce, în cifre concrete, prin sume suplimentare de aproximativ 12.000–13.000 de lei lunar. În prezent, aproximativ 1.000 de magistrați beneficiază de aceste sume, însă o nouă interpretare a instanței supreme ar putea extinde semnificativ această sferă. Dacă în 2023 Înalta Curte stabilise că sporul se aplică strict pentru perioada 2018–2022 și doar celor care au lucrat efectiv în acele condiții, noua analiză ar putea transforma acest avantaj conjunctural într-un drept universal pentru toți judecătorii și procurorii cu vechime similară, redefinind astfel standardele de remunerare în magistratură.

Sinteza impactului și evoluția cadrului juridic