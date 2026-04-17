„Domnii Voineag și Florența au candidat adjuncți la alte parchete față de cele la care fuseseră. În chiar conferința de presă, pe care am ținut-o acum o săptămână, când am anunțat numirile. I-am criticat, de asemenea, deci mi-am păstrat consecvența.”

De ce i-a numit Nicușor Dan pe Voineag și Florența în fruntea parchetelor: „Pentru că au candidat și au trecut de un test”

Întrebat de ce i-a numit pe Voineag și Florența, după ce i-a criticat, Nicușor Dan a răspuns:

Pentru că au candidat. Au candidat pentru niște funcții de adjuncți, au trecut de un test la Ministerul Justiției și n-au fost motive pentru a-i respinge. Ăsta este răspunsul.

„N-a fost un troc politic”

„N-a fost un troc politic și, dintre, repet, dintre numele care contează, adică domnul Cerbu, doamna Chiriac, domnul Miron, dacă mă întrebați o preferință a mea, ierarhia nu este cea pe care o spuneți dumneavoastră. De exemplu, am mare încredere în doamna Chiriac.

Documentarul "Recorder" se spun niște lucruri foarte grave despre sistemul de justiție. Da, se spune că promovarea se face pe criterii de prietenie și nu pe criterii de competență. Și asta e o chestiune foarte serioasă.”

Nicușor Dan, despre revenirea lui Koveși: „E opțiunea dumneaei, o să vedem cum va dori să le valorifice”

Întrebat dacă Laura Codruța Koveși revine în politică la revenirea în țară, după terminarea mandatului de procuror-șef la Parchetul Europepan, președintele Dan a răspuns:

„E opțiunea dumneaei, e o persoană care a acumulat în diversele poziții pe care le-a avut, a acumulat cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice.”

„Cred că au fost făcute abuzuri în timpul mandatului lui Koveși”

Întrebat dacă s-au făcut abuzuri în timpul mandatului lui Koveși la DNA și parchetul General, Nicușor Dan a replicat:

„Cred că au fost făcute, dar din nou, din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Da, dar avem un raport, adică dacă tot se fac, cum să spun, afirmațiile astea care sunt, de asemenea, foarte grave, nu? Sistemul în sine s-a folosit, sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu. Da, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate.”