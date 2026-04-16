Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dragoș Adrian Iorga, menținând decizia Tribunalului București din noiembrie 2025. Astfel, fostul oficial a primit o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de luare de mită și folosirea de informații nepublice.

Subiecte de concurs vândute pe o rentă lunară de 1.500 de lei

Mecanismul infracțional a fost pus la punct la începutul anului 2021, când Dragoș Adrian Iorga ocupa funcția de director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov. Potrivit rechizitoriului DNA, acesta a facilitat angajarea a două persoane într-un proiect european prin furnizarea ilegală a subiectelor și răspunsurilor corecte pentru concursul de ocupare a posturilor.

„Ajutorul” oferit de director nu a fost însă gratuit. Iorga a impus o condiție cinică: fiecare dintre cei doi angajați trebuia să îi plătească o taxă lunară de 1.500 de lei, direct din salariu, pe toată durata derulării proiectului. Această rentă de corupție a fost încasată timp de mai bine de doi ani, în perioada martie 2021 – octombrie 2023, până când intervenția procurorilor a pus capăt schemei.

Confiscări și lingouri de aur: Ce au găsit procurorii la percheziții

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus confiscarea sumei de 75.600 de lei, bani care reprezintă totalul mitelor încasate de la cei doi subalterni. Totuși, Dragoș Adrian Iorga a reușit să salveze o parte din averea ridicată de procurori în timpul anchetei.

La perchezițiile efectuate în biroul și domiciliul său, anchetatorii DNA descoperiseră sume impresionante de bani cash — peste 174.000 de lei, 10.000 de dolari și 11.000 de euro — precum și lingouri de aur cântărind peste 65 de grame. Deși DNA a solicitat confiscarea extinsă a acestor bunuri, instanța de fond a respins cererea, considerând că nu s-a demonstrat legătura directă dintre aceste valori și faptele de corupție investigate în acest dosar specific.

Un caz de „vămuire” a fondurilor europene prin resursa umană

Condamnarea definitivă a lui Iorga rămâne un caz de referință privind corupția din administrația centrală, unde funcțiile publice din proiecte europene erau, practic, „scoase la închiriat”. Dincolo de anii de detenție, decizia magistraților confirmă gravitatea faptei de a condiționa dreptul la muncă și integritatea concursurilor publice de plata unei taxe ilegale către superiori. Iorga va trebui acum să execute pedeapsa, punând capăt unei cariere administrative umbrite de folosirea abuzivă a puterii de decizie.