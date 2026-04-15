Două persoane din Iași, cercetate sub control judiciar după ce au determinat un minor să lovească un câine

Poliție/ Foto: Inquam Photos
O femeie și un bărbat din Hârlău, județul Iași, sunt cercetați sub control judiciar după ce procurorii au stabilit că minorul de 13 ani pe care îl supravegheau a fost determinat să lovească un câine, în timp ce bărbatul îl încuraja și filma. Atenție: urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!  

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău au anunțat miercuri că au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a două persoane acuzate de instigare, respectiv complicitate la schingiuirea animalelor. Judecătoria Hârlău a respins însă propunerea, iar cei doi au fost plasați sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 29 martie 2025, în curtea locuinței femeii. Aceasta l-ar fi determinat pe un minor de 13 ani „să omoare un câine în vârstă de 10 ani, punându-i la dispoziție un hârleț”, se arată în referatul procurorilor. În același timp, un bărbat prezent la fața locului „l-a încurajat și susținut moral pe copil”, filmând întreaga scenă.

Conform documentelor medicale citate de anchetatori, animalul a suferit răni grave, care i-au provocat pierderea vederii și un nivel ridicat de suferință fizică și stres.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și a gradului de răspundere penală a celor implicați.