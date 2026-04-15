Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău au anunțat miercuri că au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a două persoane acuzate de instigare, respectiv complicitate la schingiuirea animalelor. Judecătoria Hârlău a respins însă propunerea, iar cei doi au fost plasați sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 29 martie 2025, în curtea locuinței femeii. Aceasta l-ar fi determinat pe un minor de 13 ani „să omoare un câine în vârstă de 10 ani, punându-i la dispoziție un hârleț”, se arată în referatul procurorilor. În același timp, un bărbat prezent la fața locului „l-a încurajat și susținut moral pe copil”, filmând întreaga scenă.

Conform documentelor medicale citate de anchetatori, animalul a suferit răni grave, care i-au provocat pierderea vederii și un nivel ridicat de suferință fizică și stres.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și a gradului de răspundere penală a celor implicați.