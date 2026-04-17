Pentru moment, permisul și talonul nu pot fi prezentate pe telefon, chiar dacă polițistul are posibilitatea să verifice datele în sistem.

Ce documente trebuie să ai obligatoriu la tine

În momentul în care pleci la drum, legea te obligă să ai asupra ta mai multe acte esențiale, care trebuie prezentate polițistului la cerere.

Documentele obligatorii în original sunt:

- permisul de conducere

- certificatul de înmatriculare (talonul auto)

- cartea de identitate

Pe lângă acestea, trebuie să ai și dovada asigurării obligatorii RCA, iar aceasta poate fi prezentată și în format electronic sau sub formă de copie.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, stabilește ART. 35 (2), din legea 195/2002.

Permisul dovedește dreptul legal de a conduce categoria respectivă de vehicul, talonul permite verificarea datelor tehnice și a proprietarului, iar cartea de identitate confirmă datele personale ale șoferului.

Poți arăta permisul pe telefon sau o copie xerox?

În 2026, răspunsul este clar: nu.

Legea nu permite, deocamdată, prezentarea permisului de conducere în format digital și nici sub formă de copie xerox. Chiar dacă ai o fotografie clară salvată în telefon sau o copie tipărită, acestea nu sunt considerate documente valabile.

Polițistul, chiar dacă poate verifica informațiile în baza de date a Ministerului de Interne, te poate sancționa pentru lipsa documentului în original. Aceeași regulă se aplică și pentru talon sau cartea de identitate.

Singura excepție rămâne RCA-ul, care poate fi prezentat electronic sau în copie.

Cât este amenda dacă nu ai actele la tine

Dacă nu ai documentele asupra ta sau refuzi să le prezinți, sancțiunea este cuprinsă între 6 și 8 puncte de amendă.

În 2026, asta înseamnă o amendă între 1.215 lei și 1.620 lei, având în vedere că valoarea unui punct de amendă este 202,5 lei.

În plus, dacă nu poți prezenta niciun document, polițistul poate decide să te conducă la secție pentru verificări suplimentare.

S-ar putea schimba regula

Anul acesta a fost depusă în Parlament o propunere legislativă care ar putea modifica această obligație. Proiectul prevede eliminarea sancțiunilor pentru șoferii care nu pot prezenta fizic documentele, urmând ca poliția să verifice datele direct în sistemele informatice ale statului.

Inițiatorii susțin că obligația de a avea actele în format fizic este depășită și că, în contextul digitalizării, verificarea electronică ar trebui să fie suficientă.

Dacă proiectul va fi adoptat, în viitor ar putea deveni suficient să ai asupra ta doar telefonul sau o copie a documentelor, atât timp cât polițistul poate confirma datele în sistem.

Până atunci însă, regulile rămân neschimbate: documentele trebuie prezentate în original.

