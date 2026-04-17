Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), a început demolarea anexelor construite ilegal în parc: magazii, acareturi, tejghele, terase extinse, podiumuri, pavaje și toalete improvizate, unele vechi de aproape un deceniu.

Primele șase construcții, puse la pământ

Vineri dimineață, șase astfel de anexe au fost demolate în zona Fanfarei și a volierei de păuni. Chioșcurile propriu-zise, care au autorizație, rămân pe poziție, însă toate extinderile improvizate au fost eliminate.

Potrivit municipalității, comercianții au fost avertizați și amendați în repetate rânduri, însă au continuat să se extindă fără acte.

Acțiunea continuă luni

Primăria anunță că operațiunea va continua luni, când echipele vor interveni în zona Bibliotecii și la Debarcader, unde urmează să fie demolate un salon și un bar construite fără autorizație.