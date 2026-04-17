„Politicile și acțiunile Guvernului Federației Ruse continuă să constituie o urgență națională din cauza unei perturbări sau a unei potențiale perturbări a relațiilor internaționale ale Statelor Unite”, se arată în notificare.

Starea de urgență îi conferă secretarului pentru Securitate Internă al SUA autoritatea de a reglementa sau interzice intrarea, ancorarea și deplasarea navelor asociate Rusiei în apele americane.

Prin urmare, navele legate de Rusia vor rămâne interzise în porturile americane pentru încă un an.

Administrația americană a sugerat anterior că o eventuală relaxare a sancțiunilor ar putea fi folosită ca instrument de negociere pentru a determina Moscova să facă concesii în discuțiile de pace cu Ucraina.

Măsura, introdusă pentru prima dată în 2022 sub administrația președintelui Joe Biden, a fost impusă ca reacție la invadarea Ucrainei de către Rusia.