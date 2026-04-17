Într-o discuție cu presa la Casa Albă, liderul american a declarat că Statele Unite suportă costuri uriașe pentru securitatea colectivă, fără a primi un sprijin reciproc pe măsură. „Cheltuim trilioane și trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cer să se implice într-o situație mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei”, a spus Trump.

Deși administrația sa a oprit livrările de ajutor militar către Ucraina, președintele american a susținut că SUA au fost un partener constant în momentele dificile. „Noi am fost acolo pentru Ucraina, când au avut probleme de-a lungul anilor”, a adăugat acesta.

Trump a pus sub semnul întrebării capacitatea NATO de a reacționa în fața unor crize majore, în contextul tensiunilor de securitate din Europa. „Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari și, prin urmare, cred că și-au creat singuri o problemă”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Declarațiile vin pe fondul nemulțumirilor exprimate de Trump față de aliații europeni în contextul conflictului cu Iranul, unde acesta a acuzat o implicare insuficientă. Totodată, el a sugerat în repetate rânduri posibilitatea retragerii SUA din NATO sau relocarea trupelor americane din statele care nu contribuie suficient la eforturile comune de securitate.