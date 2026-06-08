Mare atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe DN 68A şi la ieşirea de pe A1 pe sensul Deva-Holdea, în judeţul Timiş

Sursă: Realitatea.Net

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate luni după-amiază pe DN 68A, în zona localității Coșava din județul Timiș, din cauza unor lucrăi. Probleme de trafic sunt semnalate și la ieșirea de pe autostrada A1 Deva–Holdea, unde s-au format coloane de autovehicule. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române transmite că, din cauza lucrărilor care se desfăşoară pe DN 68A, în zona localităţii Coşava, judeţul Timiş, şi care impun restricţii de trafic (până în 15 iunie), se înregistrează valori crescute de circulaţie atât pe această arteră, cât şi la ieşirea de pe Autostrada A1 pe sensul Deva spre Holdea, unde se formează coloană de autovehicule.

Potrivit sursei citate anterior, șoferii pot opta pentru rute alternative:

- pentru direcţia Nădlac - Sibiu: A1 nod Balint - A6 Lugoj - DN 6 Lugoj - DN 6 Caransebeş - DN 68 - Haţeg - DN 66 Simeria - A1 Simeria sau A1 Nădlac - Arad - A11 - DN 7 Arad - Ilia - A1;

- pentru direcţia Sibiu - Nădlac: A1 Ilia - DN 7 - Arad - A11 - A1 - Nădlac.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiţi să se informeze cu privire la condiţiile de trafic, înainte de a porni în călătorie, să nu intre în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să nu facă întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă.