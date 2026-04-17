Criză de proporții după ce instalația de oxigen a cedat

Joi seară, Spitalul Pantelimon din București a intrat într-o situație de urgență după ce alimentarea cu oxigen a cedat brusc. Inițial, incidentul părea o defecțiune tehnică, însă surse judiciare au confirmat că avaria a fost provocată intenționat: o țeavă esențială din instalație fusese furată.

În lipsa oxigenului, medicii au fost nevoiți să asigure manual oxigenarea pacienților aflați în stare critică, în timp ce echipele tehnice încercau să stabilizeze sistemul.

Imagini amator au dus la identificarea suspectului

Momentul furtului a fost surprins de un martor cu telefonul mobil. Înregistrarea, analizată cadru cu cadru de anchetatori, a permis polițiștilor să îl identifice rapid pe bărbatul care a sustras țeava de cupru.

Suspectul a fost depistat vineri și dus la poliție pentru audieri. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat singur.

Intervenție de urgență pentru salvarea pacienților

În urma avariei, Ministerul Sănătății a solicitat sprijinul ISU, care a trimis de urgență o autospecială cu 13 butelii de oxigen pentru a suplini necesarul imediat al spitalului.

Reprezentanții ministerului au transmis că echipele tehnice au lucrat contra cronometru pentru remedierea instalației, iar alimentarea cu oxigen a fost restabilită în scurt timp.