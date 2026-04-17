Întrebarea care apare însă tot mai des este dacă aceste mașini reprezintă într-adevăr o afacere bună sau dacă, în spatele prețurilor atractive, se ascund costuri suplimentare și riscuri neprevăzute.

O Dacia Logan la preț de telefon nou

Unul dintre anunțurile care atrage atenția pe platforma elicitatii.anaf.ro este un Dacia Logan din 2015, evaluat de ANAF la 9.565 de lei.

La această sumă se adaugă taxa de participare la licitație, de 10%, adică 956,5 lei, ceea ce duce prețul total la puțin peste 10.500 de lei, echivalentul a aproximativ 2.066 de euro, suma unui smartphone de ultimă generație.

Mașina este descrisă ca fiind „în stare de funcționare” și este echipată cu un motor pe benzină de 1,2 litri și 75 de cai putere.Modelul este cunoscut pentru simplitate și costuri reduse de întreținere.

În schimb, dotările sunt minime. Practic, vorbim despre versiunea de bază, fără echipări moderne, cu excepția unui sistem audio cu Bluetooth. Elementele estetice sunt, de asemenea, simple, fără bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei, iar caroseria prezintă urme de uzură.

Cu toate acestea, la acest nivel de preț, mașina este prezentată ca un mijloc de transport funcțional, destinat strict deplasării de la punctul A la punctul B. Licitația este deschisă până pe 9 mai 2026, ora 09:00.

Audi A4 B8: mai mult confort, dar și costuri ascunse

Pentru cei care caută un model mai premium, ANAF scoate la licitație un Audi A4 B8 din 2015, cu un preț de bază de 65.000 de lei (aproximativ 12.800 de euro).

La această sumă se adaugă taxa de participare de 6.500 de lei și TVA de 21%, ceea ce duce prețul final la aproximativ 85.000 de lei, adică în jur de 17.000 de euro.

Modelul este echipat cu motor diesel de 2 litri și 110 cai putere și are aproximativ 150.000 de kilometri la bord.

La prima vedere, oferta pare competitivă, însă există și costuri suplimentare: bateria trebuie înlocuită, este necesară o revizie, iar transportul trebuie realizat pe platformă.

Prin comparație, pe piața second-hand, un model similar, funcțional și pregătit de utilizare, poate fi găsit la un preț mai mic, în unele cazuri cu aproximativ 6.000 de euro sub nivelul total al licitației. În plus, unele oferte includ modele break, mai spațioase și gata de utilizare imediată.

SUV de lux confiscat: Range Rover Sport la jumătate din prețul pieței?

Segmentul superior este reprezentat de un Range Rover Sport din 2018, echipat cu motor diesel de 3 litri și 260 de cai putere.

Modelul este descris ca fiind un facelift al celei de-a doua generații, cu dotări premium precum interior din piele, scaune electrice și încălzite, sistem audio Meridian, instrumentar digital și suspensie adaptivă.

Conform anunțului, mașina este funcțională și are aproximativ 150.000 de kilometri, fără probleme majore menționate la motor sau suspensie.

Prețul de pornire este de aproape 200.000 de lei, însă după adăugarea taxei de participare și a TVA-ului, suma totală ajunge la aproximativ 260.000 de lei, adică în jur de 51.000 de euro.

Pe piața second-hand, un model similar, dar mai nou cu un an și cu kilometraj mai mic, poate fi găsit la aproximativ 35.000 de euro, ceea ce face diferența de preț semnificativă.

Oportunitate sau cost ascuns? Realitatea licitațiilor ANAF

Deși platforma ANAF oferă acces la vehicule la prețuri aparent atractive, analiza comparativă cu piața second-hand arată că nu toate ofertele sunt automat avantajoase.

În unele cazuri, costurile suplimentare, starea tehnică a mașinilor și cheltuielile post-achiziție pot reduce semnificativ avantajul inițial al prețului de licitație.

