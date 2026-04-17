Se reiau lucrările la podul peste Tisa. Trafic rutier la PTF Sighetu Marmației, restricționat până la jumătatea lui mai

Reabilitarea podului peste Tisa, care leagă rutier România de Ucraina, intră într-o nouă etapă, iar traficul rutier prin Punctul de Frontieră Sighetu Marmației va fi restricționat până pe 15 mai, în intervalul orar 9:00–16:00, anunță vineri Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră a anunțat vineri că lucrările de reabilitare a carosabilului și trotuarelor podului istoric peste Tisa, aflat la granița dintre România și Ucraina, vor fi reluate în perioada următoare. Informația a fost transmisă de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, după notificarea primită de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Trecerea cu bacul Isaccea-Orlivka, suspendată temporar vineri: care este motivul

Potrivit comunicatului, până în 15 mai, de luni până vineri, în intervalul 9:00–16:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Autoritățile precizează că traficul pietonal nu va fi afectat, iar trecerea pe jos va fi permisă pe toată durata intervențiilor.

Sfârșitul coșmarului de la graniță. Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, aproape de redeschidere completă după luni de haos în trafic