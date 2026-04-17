Poliția de Frontieră a anunțat vineri că lucrările de reabilitare a carosabilului și trotuarelor podului istoric peste Tisa, aflat la granița dintre România și Ucraina, vor fi reluate în perioada următoare. Informația a fost transmisă de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, după notificarea primită de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit comunicatului, până în 15 mai, de luni până vineri, în intervalul 9:00–16:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Autoritățile precizează că traficul pietonal nu va fi afectat, iar trecerea pe jos va fi permisă pe toată durata intervențiilor.