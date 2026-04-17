Conform prognozei de specialitate emise vinderi de INHGA, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, între orele 15:00 - 00:00, se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cașin (județele: Covasna și Brașov), Bârsa (afluent al râului Olt) - județul Brașov, Râul Doamnei - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Argeș), Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgoviște (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Măgura (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova) și Putna - bazin amonte S.H. Colacu (județul Vrancea).



Hidrologii menționează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Brașov, Covasna și Vrancea.