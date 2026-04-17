În urma acestor incidente, zeci de persoane au fost rănite, iar situația a determinat lansarea unui recall de amploare.

Sistemul de siguranță care „se sperie” de gropi

Problema a fost identificată pe modelul Honda Odyssey, comercializat în SUA între 2018 și 2022, iar autoritățile americane de siguranță rutieră au fost implicate în anchetă.

Conform datelor publicate de National Highway Traffic Safety Administration, aproximativ 440.830 de vehicule sunt vizate de acest defect.

Până în acest moment, au fost raportate 25 de persoane rănite și peste 130 de reclamații legate de declanșarea accidentală a airbag-urilor.

Defectul apare la nivelul unității de control a sistemului SRS (Supplemental Restraint System), responsabil de activarea airbag-urilor în caz de impact, scrie Carscoops.

Cum apare problema: software-ul interpretează greșit șoseaua

Investigațiile au arătat că software-ul are parametri eronați, ceea ce duce la interpretarea greșită a șocurilor din timpul deplasării.

Mai exact, trecerea peste o groapă, o denivelare sau un limitator de viteză poate fi interpretată de sistem ca un impact lateral real.

În aceste situații, airbag-urile laterale sau cele tip cortină se pot declanșa instantaneu, chiar dacă vehiculul nu a fost implicat într-un accident.

Situația este considerată periculoasă, deoarece declanșarea bruscă a airbag-urilor poate speria șoferul și poate duce la pierderea controlului asupra mașinii.

Zeci de victime și sute de plângeri

Deși nu au fost raportate decese, efectele defectului sunt deja semnificative.

Cele 25 de persoane rănite și peste 130 de reclamații înregistrate arată că problema nu este un caz izolat, ci una repetitivă în condiții reale de trafic.

Producătorul estimează că doar aproximativ 0,1% dintre vehiculele afectate manifestă efectiv defectul, însă numărul total mare de mașini implicate face ca riscul general să fie considerabil.

Investigație începută cu ani în urmă

Problema a fost investigată încă din 2017, iar în 2021 au fost identificate condițiile exacte în care apare eroarea software.

Cu toate acestea, la acel moment, compania a considerat că nu există un risc suficient de mare pentru a declanșa un recall.

Decizia a fost reevaluată ulterior, pe fondul numărului tot mai mare de cazuri și al presiunii autorităților de reglementare.

Recall de amploare și reparații gratuite

În prezent, producătorul a decis rechemarea în service a tuturor vehiculelor afectate.

Dealerii vor actualiza software-ul unității SRS pentru a corecta parametrii de declanșare ai airbag-urilor și pentru a elimina interpretările eronate ale șocurilor din mers.

În cazul în care actualizarea nu rezolvă complet problema, unitatea de control va fi înlocuită.

Toate reparațiile vor fi efectuate gratuit, iar notificările oficiale către proprietari urmează să fie trimise începând cu 25 mai 2026.

