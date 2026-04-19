Decizia vine la scurt timp după dispariția lui Mircea Lucescu, fost jucător și antrenor de renume mondial, și confirmă inițiativa anunțată anterior de oficialii MAI privind denumirea noii arene din complexul Dinamo.

Un omagiu pentru o carieră legendară

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, atribuirea numelui „Arena Mircea Lucescu” reprezintă recunoașterea unei cariere excepționale, întinsă pe mai bine de cinci decenii, în care Lucescu a influențat profund fotbalul european prin performanțe, viziune tactică și contribuții la formarea unor generații de sportivi.

În comunicatul oficial, Cătălin Predoiu a subliniat că această decizie nu onorează doar un antrenor, ci o adevărată „instituție a fotbalului”, cu impact atât în România, cât și pe plan internațional.