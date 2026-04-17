Odată cu implementarea noilor praguri de tarifare decise de Guvern, șoferii români se confruntă cu un cadru fiscal mai strict pe drumurile naționale și autostrăzi. O întrebare rămâne însă pe buzele celor care planifică vacanțe sau transporturi: este necesară o rovinietă separată pentru remorcă sau rulotă?

Răspunsul este unul liniștitor pentru bugetul călătorilor: în România, taxa de drum se aplică exclusiv vehiculului trăgător. Nici rulota, nici remorca nu sunt considerate vehicule taxabile individual, indiferent de greutatea ansamblului format. Taxarea rămâne astfel fidelă categoriei din care face parte mașina, în timp ce pentru vehiculele comerciale, calculul este deja integrat în funcție de masa totală și numărul de axe.

Costuri și flexibilitate la achiziție În 2026, tarifele sunt raportate la un curs de 5,09 lei pentru un euro. Pentru un autoturism obișnuit (Categoria A), posesorii pot alege de la o zi de valabilitate (17,85 lei) până la abonamentul anual de aproximativ 255 de lei. O facilitate importantă introdusă recent permite achitarea taxei chiar și după efectuarea călătoriei, cu condiția ca tranzacția să fie finalizată până la ora 23:59 a aceleiași zile.

Tarife Rovinietă 2026 (Calculat la 5,09 lei/euro)

Categoria Tip Vehicul 1 Zi 10 Zile 30 Zile 12 Luni A Autoturisme 17,85 lei 30,59 lei 48,44 lei 254,95 lei B Marfă < 3,5t 50,99 lei 68,84 lei

Sancțiuni și verificări automate Tehnologia nu iartă neglijența. Rețeaua de camere fixe monitorizează non-stop traficul, iar amenzile pentru lipsa rovinietei la categoria autoturisme variază între 500 și 1.000 de lei. Procesul de cumpărare a devenit însă extrem de accesibil, fiind disponibil online pe site-ul oficial CNAIR, în benzinării sau la automatele self-pay din centrele comerciale. Tot ce trebuie să rețineți este că valabilitatea începe imediat în ziua selectată și expiră la miezul nopții în ultima zi a perioadei alese.