Într-o perioadă în care fiecare cent contează la pompă, o descoperire a experților germani pune într-o lumină nouă obiceiurile aparent inofensive ale conducătorilor auto. În timp ce mulți șoferi vânează reduceri prin aplicații mobile sau parcurg kilometri întregi pentru un preț mai bun la benzină, specialiștii de la ADAC — cel mai mare club automobilistic din Europa — au demonstrat că adevărata risipă se produce chiar sub ochii noștri, dar deasupra mașinii.

Testul care a spulberat miturile consumului

Pentru a obține cifre de o precizie incontestabilă, experții ADAC au scos pe șosea un VW Touran 2.0 TDI, monitorizându-l în condiții de drum reale la o viteză constantă de 130 km/h. Rezultatele au generat un val de uimire în presa de specialitate din Germania, deoarece „vinovatul” pentru creșterea facturii la carburant nu este nici motorul, nici stilul de condus și nici măcar sistemul de aer condiționat.

În varianta sa standard, fără sarcini suplimentare, autoturismul a înregistrat un consum de 6,1 litri la suta de kilometri. Însă, odată ce pe mașină a fost montat un portbagaj de plafon, cifrele au explodat. În cel mai optimist scenariu, consumul a crescut cu aproape un litru, iar în condiții nefavorabile, surplusul a ajuns la 1,29 litri pentru fiecare 100 de kilometri parcurși.

Prețul neglijenței după vacanță

Această creștere medie de peste 18% transformă portbagajul de plafon, uitat adesea pe mașină din comoditate după încheierea concediului, într-o adevărată „taxă pe neatenție”. La prețurile actuale din Germania, unde litrul de benzină gravitează în jurul valorii de 1,80 euro, un șofer care parcurge 20.000 de kilometri pe an cu acest accesoriu montat inutil ajunge să scoată din buzunar sume consistente care ar fi putut fi evitate printr-un gest simplu de câteva minute.

Impactul este dublu: pe lângă perturbarea gravă a aerodinamicii vehiculului, greutatea joacă și ea un rol crucial. Datele arată că fiecare 100 de kilograme de sarcină inutilă adaugă până la 0,3 litri de carburant la consumul final. Chiar și elementele naturale, precum stratul de zăpadă sau gheața lăsate pe caroserie în timpul iernii, funcționează ca o barieră în calea aerului, forțând motorul să lucreze suplimentar.

Eficiența se ascunde în detalii și anticipare

Recomandarea fermă a specialiștilor germani este demontarea imediată a cutiei de plafon după utilizare, nu doar pentru protejarea portofelului, ci și pentru confortul auditiv, eliminând zgomotul aerodinamic deranjant la viteze mari. Mai mult, obsesia pentru eficiență merge până la înlocuirea roții de rezervă cu un kit de reparație, pentru a reduce masa totală a vehiculului.

Dincolo de accesoriile externe, economia reală se face printr-o simbioză între fizica mașinii și comportamentul celui de la volan. O conducere anticipativă și schimbarea treptelor de viteză la momentul optim rămân pilonii de bază ai economisirii, în condițiile în care o schimbare tardivă a vitezelor poate penaliza consumul cu până la 30%. În final, fiecare kilogram lăsat în portbagaj și fiecare accesoriu care opune rezistență vântului se traduce printr-o pierdere directă de bani la fiecare metru parcurs.