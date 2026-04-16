Ședința CEx. fusese inițial programată pe 8 aprilie, însă a fost amânată din cauza decesului lui Mircea Lucescu, survenit marți, 7 aprilie. Forul federal s-a reunit în cele din urmă astăzi, iar numirea lui Hagi este considerată o simplă formalitate.

Potrivit informațiilor din presă, Gică Hagi va fi anunțat oficial ca selecționer al României vineri, 17 aprilie, urmând ca prezentarea oficială să aibă loc luni, 20 aprilie.

Numele din noul staff tehnic

„Regele” va merge mai departe cu un singur membru din echipa lui Mircea Lucescu – secundul Jerry Gane. Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader nu vor fi păstrați în staff, fiind înlocuiți de doi colaboratori apropiați ai lui Hagi de la Farul Constanța: Cătălin Anghel (secund) și Ștefan „Fane” Preda (antrenor cu portarii).

Gică Hagi revine pe banca echipei naționale după 25 de ani. Ultima dată când „Regele” a fost selecționerul României a fost în 2001, într-un mandat scurt, încheiat după barajul ratat pentru Cupa Mondială în fața Sloveniei. În cele două decenii și jumătate care au urmat, Hagi a pregătit cinci formații de club, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB și Viitorul/Farul Constanța.

Primele obiective: amicalele din iunie

Noul selecționer își va începe mandatul cu două meciuri amicale programate în luna iunie: Georgia – România, la Tbilisi (2 iunie), și România – Țara Galilor, la București, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

După aceste partide de pregătire, naționala va debuta în noul sezon din Liga Națiunilor, unde „tricolorii” fac parte din Grupa a 4-a a Ligii B, alături de Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Jocurile sunt programate între 25 septembrie și 17 noiembrie 2026.