Jose Emilio Santamaria, unul dintre cei mai importanți fundași din istoria Real Madrid și membru al „generației de aur” care a dominat fotbalul european în anii ’50 și ’60, a murit la vârsta de 96 de ani. Decesul său a fost confirmat de clubul madrilen și de agențiile internaționale de presă.

Real Madrid a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul uriaș pe care Santamaria l-a avut în construirea mitului clubului: „Santamaria va fi întotdeauna amintit ca unul dintre marile simboluri ale clubului nostru”, a declarat președintele Florentino Pérez, potrivit site-ului oficial al clubului de fotbal madrilen.

Carieră legendară la Real Madrid

Născut la Montevideo în 1929, Santamaria a ajuns la Real Madrid în 1957, după ce s-a remarcat la Club Nacional de Football. A jucat 337 de meciuri pentru clubul spaniol și a câștigat: 4 Cupe ale Europei (1958, 1959, 1960, 1966), 6 titluri La Liga, o Cupă Intercontinentală și o Cupă a Spaniei.

Mai mult, Santamaria a fost parte esențială a echipei care a dominat Europa alături de Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento, Raymond Kopa și Hector Rial.

Cariera internațională și cea de antrenor

Santamaraa a avut o carieră internațională unică, reprezentând două naționale: Uruguay (20 de selecții), cu care a jucat la Cupa Mondială din 1954 și Spania (16 selecții), cu care a participat la Mondialul din 1962.

După retragere, a devenit antrenor. Mai exact, a condus naționala olimpică a Spaniei (1968, 1980), a fost selecționerul Spaniei la Cupa Mondială din 1982 iar, ulterior, a antrenat Espanyol timp de șapte sezoane, devenind tehnicianul cu cele mai multe meciuri oficiale din istoria clubului la acel moment