PSG câștigă din nou UEFA Champions League! Echipa lui Luis Enrique, victorie cu Arsenal la loviturile de departajare

Paris Saint-Germain a câștigat pentru al doilea sezon consecutiv trofeul din UEFA Champions League, după o finală tensionată împotriva lui Arsenal, decisă la loviturile de departajare. După 1-1 la finalul celor 90 de minute și fără goluri în prelungiri, formația pregătită de Luis Enrique s-a impus cu 4-3 la penalty-uri.

Finala a început într-un ritm foarte bun, iar Arsenal a lovit prima. În minutul 6, Leandro Trossard l-a lansat excelent pe Kai Havertz, iar atacantul german a înscris cu un șut puternic sub bară. Prin acest gol, Havertz a devenit doar al treilea jucător din istorie care marchează într-o finală de Champions League pentru două echipe diferite, după Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic.

PSG a încercat să revină încă din prima repriză. Fabian Ruiz, Nuno Mendes și Ousmane Dembele au avut ocazii importante, însă scorul a rămas 1-0 pentru Arsenal la pauză. La aproximativ 10 minute după reluarea jocului, PSG a primit un penalty după un fault asupra lui Khvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembele a executat fără emoții și a restabilit egalitatea.

Francezul a ajuns astfel la 8 goluri și 2 pase decisive în actuala ediție de Champions League. În minutul 77, Kvaratskhelia a fost aproape de golul victoriei după o acțiune spectaculoasă pornită din propria jumătate, însă mingea a fost deviată în bară de defensiva londonezilor.

Finala s-a decis la loviturile de departajare

După ce niciuna dintre echipe nu a mai reușit să marcheze în prelungiri, trofeul a fost decis la penalty-uri. Pentru PSG a ratat doar Nuno Mendes, în timp ce de partea cealaltă Eberechi Eze și Gabriel au ratat pentru Arsenal. Astfel, PSG s-a impus cu 4-3 și a cucerit din nou trofeul Champions League. Campioana Franței a devenit doar a treia echipă din Europa care reușește să câștige în două sezoane consecutive atât campionatul intern, cât și Liga Campionilor, după Real Madrid și Ajax.

Echipele de start

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly, Odegaard - Saka, Havertz, Trossard