Echipa de fotbal din Congo va sta în carantină 21 de zile pentru a putea participa la Cupa Mondială din SUA
24 mai 2026, 11:05
Echipa de fotbal din Congo care s-a calificat la Cupa Mondială trebuie să stea în carantină 21 de zile pentru a putea intra în Statele Unite. Totul din cauza focarului de Ebola care a izbucnit în țară, în urma căruia au murit 180 de persoane.
Jucătorii au fost nevoiți să anuleze un stagiu de pregătire de trei zile și un eveniment în care ar fi trebuit să-și ia rămas bun de la fani.
Fotbaliștii echipei din Congo vor rămâne acum în Belgia, unde își vor continua antrenamentele.
