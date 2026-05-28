Bucureștiul candidează pentru găzduirea finalei Europa League din 2028. Ciucu a semnat dosarul și anunță lucrări la Arena Națională
Arena Națională
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat semnarea dosarului de candidatură a Bucureștiului ca oraș-gazdă a finalei Europa League din 2028.
„Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem.
Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto.”, a scris Ciucu pe pagina de Facebook.
Bucureștiul a mai găzduit finala Europa League în 2012, disputată între Atletico Madrid și Athletic Bilbao și încheiată cu victoria madrilenilor, scor 3-0.
De asemenea, Capitala a fost în 2021 gazda a patru meciuri, trei din grupa C și a celui din optimile de finală, Franța - Elveția.
