Trump și Netanyahu, discuție tensionată despre încetarea războiului cu Iranul: „Luase foc!”

Sursă: Realitatea.net

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o conversație telefonică tensionată pe tema strategiei privind conflictul cu Iranul, potrivit unor informații publicate de Axios, Wall Street Journal și CNN.

Discuția ar fi avut loc marți și ar fi scos la iveală neînțelegeri între Washington și Tel Aviv privind continuarea operațiunilor militare și posibilitatea unui acord diplomatic cu Iran.

Netanyahu ar fi criticat soluția diplomatică propusă de SUA

Potrivit Axios , apelul s-a concentrat pe o nouă propunere transmisă Iranului de către Statele Unite prin intermediul Pakistan. Planul american ar prevedea oprirea ostilităților și deschiderea unei perioade de negocieri de aproximativ o lună, în care discuțiile să vizeze programul nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Publicația americană susține că Netanyahu s-a opus ferm variantei diplomatice și ar fi insistat pentru reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului. O sursă citată de Axios a declarat că „părul lui Netanyahu ardea” după discuția tensionată cu Donald Trump.

Potrivit CNN, tensiunile dintre cei doi lideri au apărut după ce administrația americană și-ar fi schimbat planurile militare. Donald Trump i-ar fi transmis lui Netanyahu, duminică, că SUA intenționează să lanseze atacuri aeriene țintite asupra Iranului la începutul săptămânii. Ulterior însă, președintele american ar fi suspendat operațiunea cu aproximativ 24 de ore înainte. Un oficial american a declarat pentru CNN că decizia ar fi fost luată la solicitarea unor aliați din Golf, printre care Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au cerut mai mult timp pentru găsirea unei soluții diplomatice.

Noi propuneri de pace între SUA și Iran

În paralel, Washingtonul și Teheranul continuă schimbul de propuneri privind un posibil acord. Potrivit agenției iraniene Tasnim, Statele Unite au transmis Iranului un nou proiect de acord de pace prin intermediul Pakistanului, după ce Teheranul înaintase anterior un plan în 14 puncte.

Surse citate de presa internațională spun că Iranul analizează în prezent documentul, fără a fi oferit încă un răspuns oficial. Conform sursei citate, oficialii americani consideră că propunerile iraniene conțin doar modificări limitate față de variantele anterioare.