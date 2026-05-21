Lituania acuză Rusia că redirecționează intenționat drone ucrainene spre statele baltice

Lituania acuză Rusia că redirecționează în mod intenționat drone ucrainene către spațiul aerian al statelor baltice pentru a crea haos și tensiuni în regiune.

Declarațiile au fost făcute de ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, într-un mesaj publicat pe platforma X. Potrivit lui Budrys, aceste incidente au loc în paralel cu ceea ce autoritățile lituaniene descriu drept campanii de denigrare desfășurate de Rusia împotriva Lituania, Letonia și Estonia.

„Rusia redirecționează în mod deliberat dronele ucrainene în spațiul aerian baltic, în timp ce desfășoară campanii de denigrare împotriva Lituaniei, Letoniei și Estoniei”, a transmis ministrul.

Oficialul susține că scopul acestor acțiuni este de a provoca instabilitate și de a distrage atenția de la pierderile suferite de armata rusă în urma atacurilor ucrainene.

„Acesta este un act clar de disperare, o încercare de a semăna haos și de a distrage atenția de la simpla realitate că Ucraina dă lovituri serioase mașinii militare a Rusiei”, a afirmat Budrys.

Reacția vine după incidentul cu drona doborâtă de un F-16 românesc

Declarațiile ministrului lituanian vin după incidentul produs în Estonia, unde o dronă intrată în spațiul aerian estonian a fost doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon aflată în misiune NATO. Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că drona ar fi fost, cel mai probabil, de origine ucraineană și s-ar fi îndreptat spre ținte aflate pe teritoriul Rusiei. Autoritățile estoniene continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Ucraina spune că incidentul a fost provocat de sistemele rusești

Între timp, purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene, Heorhii Tykhyi, a declarat că Ucraina și-a cerut scuze Estoniei pentru incidentul considerat neintenționat. Potrivit Kievului, drona ar fi fost deviată de sistemele rusești de război electronic.