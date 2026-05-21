Merz propune statut de „membru asociat” pentru Ucraina în UE: ce presupune asta

Cancelarul german Friedrich Merz propune acordarea unui statut de „membru asociat” Ucrainei în Uniunea Europeană, ca etapă intermediară spre aderare.

Într-o scrisoare adresată liderilor UE, văzută de Reuters, Merz a sugerat că Ucrainei i s-ar putea acorda un nou statut, de „membru asociat”, care ar permite oficialilor ucraineni să participe la summiturile UE şi la reuniunile ministeriale - dar fără drept de vot.

Liderul german a propus, de asemenea, ca statele membre ale UE să îşi asume un „angajament politic” de a aplica clauza de asistenţă reciprocă a blocului în cazul Ucrainei „pentru a crea o garanţie substanţială de securitate”.

O cale clară de aderare la UE ar putea fi vitală pentru preşedintele Volodimir Zelenski pentru a convinge ucrainenii să accepte orice acord de pace, în special dacă - aşa cum se aşteaptă pe scară largă - Ucraina nu recâştigă controlul asupra întregului său teritoriu sau nu aderă la alianţa militară NATO, spun analiştii.

Însă oficialii europeni spun că este nerealist ca Ucraina să obţină statutul de membru cu drepturi depline în bloc în următorii câţiva ani, chiar dacă data de 2027 a fost prevăzută într-un plan de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina şi Rusia.

Propunerea lui Merz reprezintă o încercare de a găsi o cale de mijloc între o aderare rapidă şi statutul actual al Ucrainei de ţară candidată, aflată la începutul procesului.

„Propunerea mea reflectă situaţia particulară a Ucrainei, o ţară aflată în război. Aceasta va contribui la facilitarea negocierilor de pace în curs, ca parte a unei soluţii de pace negociate”, a scris Merz, adăugând că acest lucru este „esenţial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci şi pentru cea a întregului continent”.

Procesul de aderare la blocul european este de obicei lung şi birocratic, implicând negocieri detaliate şi reforme juridice pentru a îndeplini standardele democratice şi economice ale UE.

Aderarea la UE necesită consimţământul şi ratificarea de către fiecare dintre cele 27 de state membre ale blocului, un proces care ar putea duce la obstacole semnificative.