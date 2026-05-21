O companie de mobilă din Baia Mare, cu peste 6.000 de angajați, anunță reduceri salariale masive

Încă o lovitură dură pentru sute de angajați de la cel mai mare producător de mobilă din România. Compania ar fi decis reducerea cu 30% a salariilor acestora. Compania are peste 6.000 de angajați și produce mobilă pentru cele mai cunoscute magazine de specialitate.

O mare companie producătoare de mobilă din Baia Mare ar fi redus salariile cu aproximativ 30% pentru câteva sute de angajați din zona TESA, potrivit unor informații prezentate în spațiul public.

Măsura vizează personal administrativ și tehnic, inclusiv departamente precum financiar, aprovizionare și coordonare operațională. Compania, care produce în principal pentru un mare retailer internațional de mobilă, ar fi aplicat anterior un program de lucru redus la patru zile pe săptămână, cu diminuarea temporară a veniturilor.

Decizia actuală vine pe fondul presiunilor din industria de profil și al scăderii comenzilor, potrivit acelorași surse. În discuție este și contextul mai larg al sectorului, după închiderea unei alte fabrici din Târgu Lăpuș, eveniment care a afectat lanțuri de furnizori și mii de locuri de muncă.

Situația ridică întrebări privind stabilitatea producției orientate aproape exclusiv către contracte externe și dependența de mari retaileri internaționali din Europa de Est.