Suspectul din dosarul de tentativă de asasinat la Londra, arestat din nou în București: care este motivul

Unul dintre românii suspectați că ar fi participat la tentativa de asasinare a unui jurnalist în Londra a fost arestat din nou în București, după ce și-a atacat un vecin cu un ciocan de șnițele. Agresorul susține că bărbatul în vârstă de 56 de ani făcea gălăgie.

Victima a ajuns la spital cu multiple lovituri în zona capului și are nevoie de mai multe zile de îngrijire medicală. Agresorul în vârstă de 22 de ani a fost implicat și într-un dosar internațional extrem de grav.

Procurorii britanici îl acuză că, împreună cu alți doi români, a urmărit și atacat un jurnalist iranian în Londra , în anul 2024. Cei doi complici au fost deja extrădați și sunt judecați în Marea Britanie.

În timpul procesului, procurorii au spus că atacul ar fi fost comandat de persoane care acționau în interesul statului iranian, iar suspecții ar fi fost plătiți cu aproximativ 80 de mii de lire sterline.