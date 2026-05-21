Jeff Bezos propune eliminarea impozitului pentru americanii cu venituri mici și medii

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat miercuri că americanii cu venituri mici și medii nu ar mai trebui să plătească deloc impozit pe venit. Într-un interviu acordat CNBC, miliardarul a argumentat că această categorie aduce o contribuție redusă la bugetul federal și că povara fiscală ar trebui regândită.

„Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero”, a afirmat Bezos, referindu-se la ponderea taxelor achitate de contribuabilii aflați în jumătatea inferioară a clasamentului veniturilor din SUA.

Datele furnizate de Tax Foundation arată că, în 2023, cei mai săraci 50% dintre contribuabilii americani au avut un venit brut ajustat de aproximativ 54.000 de dolari anual și au contribuit cu doar 3% din totalul încasărilor provenite din impozitul federal pe venit.

La polul opus, cei mai bogați 1% dintre americani, cu venituri anuale de cel puțin 676.000 de dolari, au generat între 38% și 40% din totalul acestor venituri fiscale.

Bezos a susținut că taxele colectate de la persoanele cu venituri reduse reprezintă o contribuție nesemnificativă pentru stat. Pentru a-și susține ideea, a oferit exemplul unei asistente medicale din Queens, cu un venit anual de 75.000 de dolari.

„Nu ar trebui să cerem acestei asistente să trimită bani la Washington. Ar trebui ca Washingtonul să îi trimită scuze”, a spus acesta.

Deși nu a prezentat un plan concret privind implementarea unei astfel de reforme fiscale, Bezos a precizat că ar susține public o asemenea inițiativă.

Declarațiile sale apar într-un context politic intens dezbătut în SUA. Mai multe state conduse de democrați analizează măsuri de creștere a taxării persoanelor foarte bogate, în timp ce în Congres sunt discutate propuneri pentru reducerea poverii fiscale asupra familiilor cu venituri mai mici.

Printre acestea se numără și proiectul susținut de Cory Booker, care propune scutirea de impozit federal pe venit pentru primii 75.000 de dolari câștigați de o familie.

CNBC remarcă faptul că aproximativ 40% dintre contribuabilii americani cu venituri mici nu plătesc deja impozit federal pe venit, beneficiind de credite fiscale rambursabile.

Subiectul taxării marilor averi rămâne unul dintre cele mai disputate în politica economică americană. Susținătorii actualului sistem fiscal afirmă că acesta este progresiv și că persoanele cu venituri foarte mari suportă deja o parte semnificativă din povara fiscală. Pe de altă parte, criticii consideră că marile averi beneficiază de suficiente mecanisme fiscale pentru a-și reduce semnificativ taxele efective.

Potrivit unui raport al Yale Budget Lab, unii contribuabili din topul celor mai bogați 1% ajung să plătească taxe efective de doar 3%, în timp ce alții contribuie cu până la 45%.

Conform estimărilor revistei Forbes , averea lui Jeff Bezos este evaluată la aproximativ 269 de miliarde de dolari, ceea ce îl plasează printre cei mai bogați oameni ai lumii.

