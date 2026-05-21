Noi discuții la Palatul Cotroceni pentru formarea viitoarei majorități. SURSE: Premierul, desemnat săptămâna viitoare
Palatul Cotroceni
Continuă consultările la Palatul Cotroceni! Reprezentanții grupurilor parlamentare neafiliate sunt convocați astăzi la discuții cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile vin în plină criză politică, în timp ce se caută voturile pentru formarea unei noi majorități și pentru susținerea viitorului guvern.
Primii care vor sta față în față cu președintele, de la ora 9, sunt parlamentarii din grupul Uniți pentru România, de la ora 10 sunt așteptați cei din PACE, iar de la ora 11 vor intra la discuții parlamentarii neafiliați.
Potrivit Administrației Prezidențiale, tema întâlnirilor este situația politică și economică a țării. Șeful statului vrea să afle dacă aceste grupuri ar putea susține un guvern minoritar de stânga sau de dreapta ori dacă ar prefera varianta unui premier tehnocrat.
