SOS România, declarații șocante: Nicușor Dan vrea premier de la noi
Diana Șoșoacă/ Inquam Photos/ Octav Ganea
Declarație șocantă făcută de partidul S.O.S România. Deputații Dianei Șoșoacă susțin că Nicușor Dan ar fi vrut premier din partidul acesteia. Formațiunea anunță ședință de urgență și vorbește despre negocieri tensionate pentru noul Guvern.
S.O.S România susține că senatorul Dumitru Manea, cunoscut și ca Miron Manega, ar fi fost întrebat dacă vrea să conducă Guvernul României.
Potrivit formațiunii, discuția ar fi avut loc în contextul consultărilor pentru formarea viitorului Executiv. Reprezentanții partidului acuză că Administrația Prezidențială ar fi convocat la negocieri grupuri parlamentare pe care le consideră nelegitime și spun că au convocat de urgență conducerea partidului.
Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a confirmat informațiile lansate de S.O.S România.
