Ciprian Ciucu cere evenimente „cu ștaif” în București: „Nu bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”

Sursă: Realitatea.net

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj ferm organizatorilor de evenimente private desfășurate pe domeniul public al Bucureștiului, solicitând mai multă calitate și o mai bună organizare a manifestărilor care au loc în oraș. Edilul a declarat că își dorește evenimente „demne de o capitală europeană”, nu „bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”.

Ce a transmis Ciprian Ciucu?

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate miercuri la ARCUB, unde primarul le-a prezentat organizatorilor noua viziune a municipalității privind reglementarea evenimentelor desfășurate pe domeniul public.

Potrivit Primăriei Municipiului București, administrația locală pregătește un nou regulament destinat organizării evenimentelor private, în contextul în care numeroși bucureșteni reclamă zgomotul excesiv, blocarea traficului și lipsa unor reguli clare pentru avizarea manifestărilor.

„Țintiți un pic mai sus dacă vreți să aveți un partener în noi. Să avem și noi evenimente cu ștaif, nu bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”, le-a transmis Ciprian Ciucu participanților.

Edilul a explicat că, în prezent, există un „vid legislativ” și multă birocrație în procesul de aprobare a evenimentelor. Organizatorii depun documentații la mai multe direcții, achită taxe și, în unele cazuri, primesc ulterior avize negative.

Ciucu propune un nou regulament

Noul regulament propus de Primăria Capitalei urmărește simplificarea procedurilor. Organizatorii ar urma să depună o singură cerere, iar instituția să gestioneze intern obținerea tuturor avizelor necesare. La final, aceștia vor primi un răspuns clar privind aprobarea sau respingerea solicitării.

De asemenea, municipalitatea intenționează să introducă reguli clare pentru situațiile în care mai multe evenimente sunt programate simultan în aceeași zonă. Până acum, selecția se făcea pe principiul „primul venit, primul servit”.

Conform noii viziuni, aprobările vor fi acordate pe baza unor criterii și punctaje, iar administrația locală vrea să încurajeze diversitatea evenimentelor și să reducă impactul asupra traficului și locuitorilor.

Primarul a criticat și tarifele actuale pentru ocuparea domeniului public, considerând că anumite evenimente comerciale generează profituri mari fără beneficii suficiente pentru oraș.

„Oricine ar vrea să închirieze Kiseleff-ul cu 2.000 de euro pe weekend. La festivalurile cu burgeri și paella profiturile sunt foarte mari în raport cu ceea ce primește orașul”, a declarat edilul.

Potrivit noilor reguli, taxele pentru ocuparea domeniului public vor fi diferențiate în funcție de locație și de specificul evenimentului. Astfel, un târg gastronomic organizat în centrul Capitalei ar putea avea costuri mai mari decât activitățile culturale sau dedicate copiilor desfășurate în cartiere.

În timpul dezbaterii, organizatorii de evenimente au propus realizarea unui calendar public cu manifestările deja aprobate și introducerea unor măsuri care să prevină monopolul în acest domeniu.

Primăria Municipiului București a anunțat că regulamentul va fi actualizat după consultările publice și va intra într-o etapă de dezbatere. Anul acesta va fi considerat unul de tranziție, urmând ca noile reguli să fie aplicate integral începând de anul viitor.

La finalul întâlnirii, Ciprian Ciucu a afirmat că administrația locală își dorește colaborare cu organizatorii și accesul bucureștenilor la evenimente „de calitate, vibrante și bine organizate”.